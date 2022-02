Brahimi e James Rodríguez vão ter novo treinador no Al-Rayyan

Laurent Blanc, ex-treinador do Al Rayyan

Laurent Blanc terminou a experiência no futebol catari, a quarta da carreira, após dois anos e 19 vitórias em 50 jogos

O comando técnico do Al-Rayyan já não pertence a Laurent Blanc. O clube da I Liga catari anunciou, este domingo, a rescisão do contrato com o técnico francês, pelo que Brahimi e James Rodríguez (ex-FC Porto) vão ter uma nova orientação.

Laurent Blanc, de 56 anos, liderou o Al-Rayyan em 50 jogos e obteve 19 vitórias, desde 2020. A equipa catari ocupa, atualmente, o nono lugar, a uma distância muito considerável do líder Al-Sadd (28 pontos).

O treinador francês, cujo substituto ainda não foi anunciado pelo Al-Rayyan, iniciou a carreira no Bordéus, sagrando-se campeão nacional em 2008/09, orientou depois a seleção de França, entre 2010 e 2012, e liderou o PSG de 2013 a 2016.