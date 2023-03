Bragantino, de Pedro Caixinha, eliminado da Taça do Brasil na segunda eliminatória

Red Bull Bragantino perdeu no terreno do Ypiranga, por 3-1.

O treinador português Pedro Caixinha disse adeus à Taça do Brasil na madrugada desta quinta-feira. O Red Bull Bragantino visitou o Ypiranga e perdeu por 3-1, na segunda ronda da prova.

Erick abriu o marcador aos 16 minutos, João Pedro aumentou aos 56'. Alerrando ainda reduziu aos 88', mas Jhonatan Ribeiro aumentou para 3-1 já aos 90+6'.

Na madrugada de terça-feira, o Red Bull Bragantino disputa a meia-final do campeonato paulista diante do Água Santa. O Palmeiras, de Abel Ferreira, disputa a outra meia-final, diante do Ituano.