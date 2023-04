Bragantino de Caixinha afasta jogador investigado no escândalo das apostas

Polícia e Ministério Público fizeram buscas à casa do jogador Kevin Lomónaco

O Bragantino, emblema brasileiro orientado por Pedro Caixinha, decidiu afastar do plantel Kevin Lomónaco, defesa argentino que está a ser investigado no âmbito do escândalo de apostas e manipulação de resultados da Série A em 2022.

No âmbito do caso "Penalidade máxima", a polícia e o Ministério Público fizeram buscas na casa do jogador, que é investigado por um cartão amarelo no América-Bragantino.

"O clube tem tolerância zero com qualquer atitude que possa ferir a idoneidade do esporte e vá contra os valores e dignidade de todos que vestem as cores do Red Bull Bragantino", escreveu o Bragantino em comunicado.