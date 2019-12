Boxing Day: recital do Liverpool aumenta ainda mais a vantagem no topo

Vitória por 4-0 em casa do Leicester alarga ainda mais a vantagem dos reds na liderança da Premier League.

O Liverpool segue imparável na Premier League. Depois da conquista do Mundial de Clubes, frente ao Flamengo, a equipa de Jurgen Klopp regressou ao campeonato, no Boxing Day, e deu espetáculo em casa do segundo classificado, o Leicester, na jornada 19 do campeonato.

Os reds golearam por 4-0 e aumentam para 13 a vantagem no topo da classificação. São 17 vitórias e um empate do atual campeão europeu e mundial, com um jogo a menos em relação aos foxes.

Roberto Firmino, herói frente ao conjunto de Jorge Jesus, no Catar, abriu o marcador os 31 e foi com o 1-0 que chegou o intervalo. A segunda parte trouxe a goleada: Milner aumentou de penálti ao minuto 71, Firmino bisou aos 74' e Alexander-Arnold fechou as contas aos 78', tendo feito ainda duas assistências.

Com a vitória no terreno do Leicester, que contou os 90 minutos com o português Ricardo Pereira, o Liverpool, que tem menos um jogo disputado, soma já 52 pontos, em 18 partidas, enquanto os foxes, que perderam a invencibilidade em casa, têm 39, em 19, e correm o risco de serem ultrapassados pelo Manchester City na segunda posição.

A equipa de Guardiola segue com 38 pontos e desloca-se na sexta-feira ao terreno do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, e, em caso de vitória no encontro que vai fechar o Boxing Day' pode ficar com 41 pontos (mas mais uma partida do que o líder Liverpool).

O Liverpool, que só perdeu dois pontos no campeonato (1-1 no reduto do Manchester United, em 20 de outubro, na nona jornada), está, assim, muito bem lançado para conquistar um cetro que lhe escapa desde a longínqua temporada de 1989/90.

Nos outros jogos do dia, o Manchester United colocou-se a quatro pontos do quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, ao bater em casa o Newcastle por 4-1. A formação forasteira, que seguia empatada com os anfitriões na tabela classificativa, adiantou-se no marcador aos 19 minutos, por intermédio de Matthew Longstaff, mas os red devils deram a volta e resolveram o jogo e venceram por 4-1.

Com este resultado, o Manchester United isolou-se, provisoriamente, no sétimo lugar, com 28 pontos, apenas menos quatro do que o Chelsea, quarto classificado, que perdeu por 2-0 na receção ao Southampton.

A formação de Manchester encurtou também a distância para o sexto, o Sheffield United, que não conseguiu melhor do que um empate 1-1 na receção ao Watford, e manteve-se a um ponto do Tottenham, de José Mourinho, vencedor por 2-1 na receção ao Brighton.

Por seu lado, o Newcastle, que somava três vitórias nos últimos quatro jogos, segue no 10.º lugar, com 25 pontos.