Botafogo vence em casa do Palmeiras e aumenta distância na liderança

A equipa de Luís Castro lidera o Brasileirão, com 30 pontos. O Grémio tem 23 e o Palmeiras 22.

Um golo de Tiquinho Soares aos 28 minutos foi o suficiente para o Botafogo vencer (1-0) em casa do Palmeiras, este domingo, na 13.ª jornada do campeonato brasileiro. O Fogão aumentou, assim, a vantagem na liderança para o concorrente direto de hoje.

O Fogão apresentou-se em casa do campeão em título com uma vantagem de cinco pontos e com a possibilidade de a alargar ainda mais, cenário que ganhou ainda mais consistência, quando Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, adiantou os cariocas, aos 28 minutos.

Com este resultado, a equipa de Luís Castro lidera com 30 pontos, mais sete que o Grémio e mais oito que o Palmeiras, de Abel Ferreira. O Fluminense segue em quarto lugar, com 21 pontos, e o Fortaleza tem 20. O Flamengo, com 19, ainda não jogou.

Nota também para o penálti falhado pelo Verdão, aos 82 minutos, por intermédio de Raphael Veiga.

Soares e Carlos Eduardo foram titular pelo Botafogo, enquanto Danilo entrou na segunda parte. No Palmeiras, Bruno Tabata também foi lançado no segundo tempo.