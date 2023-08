Botafogo sondou Slimani, mas decidiu esperar por Tiquinho

Tempo de baixa do avançado ex-FC Porto, de apenas cinco semanas, levou a decisão de não prosseguir com as negociações. Foram oferecidos 20 jogadores ao Botafogo

A lesão ligamentar de Tiquinho Soares levou o Botafogo a sondar de imediato vários jogadores, sendo um deles o ex-Sporting Slimani. Contudo, após exames completares ao ex-FC Porto e sabendo que o tempo de paragem será de apenas cinco semanas, o clube de Bruno Lage decidiu esperar sem recorrer ao mercado.

Com a janela de transferências já fechada no Brasil, só poderia ser inscrito um jogador livre, como Slimani, atacante de 35 anos que está sem clube após deixar o Anderlecht. Slimani teve duas passagens pelo Sporting e jogou ainda no Lyon, Leicester, Mónaco, Newcastle, Fenerbahçe e Brest. Foram oferecidos ao Botafogo 20 jogadores livres, adianta o Globoesporte.

Também tinha recebido um convite do Coritiba há semanas, mas a sua prioridade é continuar no futebol europeu.