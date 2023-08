Botafogo rejeita dívidas e polémicas: "Não vamos inflamar..."

CEO do emblema do Rio de Janeiro, que é agora orientado por Bruno Lage, respondeu a acusações dirigidas pelo ex-presidente do Corinthians

Não há dívidas a qualquer jogador no Botafogo. A garantia foi dada na segunda-feira por Thairo Arruda, CEO do emblema orientado por Bruno Lage, em resposta a acusações proferidas por Andrés Sanchez, antigo presidente do Corinthians, num programa televisivo.

Andrés Sanchez garantiu que o Fogão tinha pagamentos em atraso a jogadores e aos próprios bancos, acusando também a Imprensa de não abordar o tema devido à condição de líder do clube carioca.

"Andrés Sanchez é uma figura conhecida no futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir, mas também nunca lhe faltou humildade de reconhecer erros. Respeitamos o Corinthians, com quem temos uma ótima relação através do Presidente Duílio Monteiro Alves, e não vamos inflamar polémicas. Caso Andrés queira conversar para entender melhor a dinâmica de uma SAF [Sociedade Anónima do Futebol], estamos à disposição para esclarecimentos. Sobre salários atrasados e outras inverdades, isso naturalmente não procede [não tem fundamento]", escreveu Thairo Arruda na conta pessoal da rede social "X", ex-Twitter.

No programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta, Andrés Sanchez acusara a SAF do Botafogo de ter salários em atraso e de pedir empréstimos aos bancos e não os pagar. "A direção do Botafogo é uma mentira! Só que, como está em primeiro lugar, ninguém diz nada", disparou o antigo dirigente do Timão, dando o exemplo do negócio de Jeffinho, vendido ao Lyon (também detido por John Textor, tal como o Fogão) no início do ano, depois de ter representado o Botafogo por empréstimo do Resende: "Era emprestado. No dia seguinte, era um milhão. Depois, virou dez milhões."

Em março, o portal "UOL" revelou que o Botafogo devia o pagamento de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e prémios por assinatura a alguns jogadores. Posteriormente, escreveu que os valores em dívida foram saldados pelos cariocas antes do início do Brasileirão.