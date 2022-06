Botafogo regressa às vitórias e Luís Castro teve direito a abraço

Equipa do treinador português Luís Castro não vencia há cinco jogos

Sem vencer há cinco jogos e no dia seguinte à invasão do centro de treinos por parte dos adeptos, o Botafogo deu a melhor resposta ao vencer o São Paulo em casa (1-0), em partida do Brasileirão.

Com este resultado, a equipa de Luís Castro deixou a zona de descida e o momento do golo foi bastante simbólico, pois Kayque, que faturou aos 61', correu na direção do treinador português, celebrando com um abraço que levantou o português.