Botafogo recebe a primeira parcela de dinheiro de John Textor

John Textor, investidor do Botafogo

Empresário, conforme anunciado em janeiro, começou a engrossar a conta bancária do emblema da Série B. Verba inicial estará destinada a liquidação de despesas

John Textor, investidor norte-americano, já começou a apetrechar os cofres do Botafogo. Segundo o jornal brasileiro "Globo Esporte", o empresário enviou 8,4 milhões de euros (50M de reais), parcela que faz parte do bolo de 67,2 milhões de euros.

A verba enviada por Textor estava prevista no contrato de compra e venda de ações da SAF do Botafogo, anunciado em 10 de janeiro e aprovado esta semana, e deverá ser toda aplicada na liquidação de despesas diárias do clube da Série B.

Apesar dos adeptos desejarem contratações de jogadores para o plantel, o emblema do Rio de Janeiro tem, porém, dívidas de curto prazo prioritárias, relativas a pagamentos pendentes a futebolistas e acordos de âmbito cível, laboral e tributário.

Textor, cujos contactos com o Benfica, para adquirir parte da SAD encarnada, tiveram fim esta semana, conforme nota do clube da Luz, vai despender mais de 67 milhões de euros nos próximos três anos para a SAF do Botafogo.