Botafogo oficializa acordo com John Textor para venda da maioria da SAF alvinegra

Contrato de compra e venda assinado entre o clube recém-promovido ao Brasileirão e o milionário norte-americano está sujeito, todavia, ao escrutínio de conselheiros e sócios alvinegros

Inicialmente anunciado em 25 de dezembro pelo Botafogo, o acordo para a compra de 90 por cento da (futura) sociedade anónima de futebol (SAF) do emblema brasileiro, por parte de John Textor, foi oficializado (leia-se assinado), esta segunda-feira, pela direção alvinegra.

O empresário norte-americano, que investiu nos ingleses do Crystal Palace em 2021 e tentou ficar com posse de 25% da SAD do Benfica, vai despender cerca de 62 milhões de euros nos próximos três anos para a SAF do Botafogo. A conclusão do negócio depende de duas votações.

Segundo o jornal "Globoesporte", o documento que suporta o contrato estabelecido entre John Textor e os responsáveis do clube promovido à Serie A brasileira, terá que ser votado por conselheiros do mesmo (na próxima quinta-feira) e, depois, pelos associados alvinegros.

A assembleia geral para a aprovação (ou não) do investimento do milionário norte-americano na futura SAF alvinegra vai decorrer na sexta-feira seguinte. Caso haja luz verde, Textor vai transferir, na próxima semana, 50 dos 62 milhões de euros previstos no acordo.