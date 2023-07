Botafogo ganha no primeiro jogo sem Luís Castro, Palmeiras volta a escorregar

"Fogão" triunfou por 1-0 na receção ao Vasco, Palmeiras empatou na visita ao terreno do Athletico Paranaense

O Botafogo triunfou este domingo no primeiro jogo depois da saída de Luís Castro do comando técnico, por 1-0, na receção ao Vasco. Por outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, empatando 2-2 na na visita ao terreno do Athletico Paranaense.

Luís Henrique, assistido por Tiquinho Soares, aos 54 minutos, e Carlos Alberto, já nos momentos finais, aos 95', deram a vitória ao "Fogão".

Já no jogo do "Verdão" - marcado pela expulsão de Garcia, aos 66', após ver o segundo cartão amarelo -, Endrick, aos 22', e Gabriel Menino, aos 57', marcaram para a equipa comandada por Abel Ferreira, enquanto Vítor Bueno, na conversão de um penálti aos 67', e Vítor Roque, aos 72', fizeram os golos do Athletico.

Com estes resultados, o Botafogo (33 pontos) continua na liderança do com Brasileirão com sete de vantagem sobre o segundo classificado, Grémio (26), e oito sobre o terceiro, Flamengo (25).

O Palmeiras é quarto classificado, com 23 pontos, os mesmos do quinto, Bragantino.