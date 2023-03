Botafogo foi eliminado do Campeonato Carioca e foram Luís Castro e John Textor a "pagar"

Equipa comandada pelo treinador português terminou a primeira fase do campeonato carioca no quinto lugar, falhando o apuramento para as meias-finais da prova.

O Botafogo foi na madrugada desta quinta-feira eliminado do Campeonato Carioca, ao perder em casa frente ao Portuguesa, por 1-0, sendo afastado da segunda fase da competição. O Fogão, treinado pelo português Luís Castro, terminou assim a primeira fase no quinto posto e não consegue chegar às meias-finais, onde estarão Fluminense, Flamengo, Volta Redonda e Vasco da Gama, para discutir a vitória do estadual do Rio de Janeiro.

Quem pagou foram mesmo o treinador português e o acionista maioritário do clube brasileiro, John Textos, visados em frases nada agradáveis pintadas nos muros da sede do Botafogo. "Textor sumiu... Acabou o amor", "LC FDP [Luís Castro filho da p...] e "Kd contratação [onde estão as contratações?] são algumas das frases que se podem ler nas paredes da sede do Fogão.

Recorde-se que recentemente o empresário norte-americano já havia sido alvo de várias críticas, tendo mesmo desativado a sua conta do Twitter, embora tenha negado que tal decisão tivesse a ver com os comentários negativos.