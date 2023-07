Botafogo empata na estreia de Bruno Lage e segue para os "oitavos" da Sul-Americana

Redação com Lusa

O treinador português Bruno Lage estreou-se na quarta-feira ao comando do Botafogo com um empate 1-1 diante do Patronato, que permitiu aos brasileiros confirmarem a qualificação para os oitavos de final da Taça Sul-americana.

No primeiro encontro à frente dos cariocas, após substituir o compatriota Luís Castro, Lage viu Luís Henrique adiantar o fogão, logo aos três minutos, mas Damian Arce acabaria por empatar para os argentinos, aos 67.

Uma semana depois de ter vencido por 2-0 na Argentina, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, o Botafogo carimbou a presença na próxima fase da competição, em que irá defrontar o Guarani, do Paraguai, nos dias 2 e 8 de agosto.

A equipa da estrela solitária tinha sido segunda classificada na fase de grupos da Taça Sul-americana, o que a obrigou a disputar este play-off com um adversário que foi relegado da Taça Libertadores, em que foi terceiro no seu grupo.

Após a saída de Luís Castro, o Botafogo foi liderado interinamente pelo antigo futebolista Cláudio Caçapa, que alcançou quatro vitórias em quatro partidas oficiais - inclusive ajudando a reforçar a liderança do campeonato brasileiro -, antes de Bruno Lage assumir o comando do conjunto carioca.