Botafogo, de Luís Castro, vence ao segundo jogo no Brasileirão

O Botafogo venceu o Ceará por 3-1 na segunda jornada do campeonato brasileiro e somou os primeiros pontos na competição.

Luís Castro alcançou na noite de domingo a primeira vitória na edição 2022 do Brasileirão. O Botafogo foi ao terreno do Ceará vencer por 3-1 e somou os primeiros três pontos - na primeira ronda perdeu (3-1) com o Corinthians.

João Victor, aos 18 minutos, e Erison, aos 60' e aos 80' (grande penalidade), apontaram os golos do Fogão, que ainda não contou com os reforços Gustavo Sauer e Lucas Fernandes.

A equipa carioca subiu ao sétimo lugar do campeonato, com os mesmos três pontos de Ceará, São Paulo, Coritiba, América Minas Gerais, Cuiabá, Internacional e Avaí.