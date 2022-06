Botafogo, de Luís Castro, soma quarta derrota seguida no Brasileirão

Redação com Lusa

Botafogo segue no 17.º lugar, de despromoção, com 12 pontos.

O Botafogo, comandado pelo treinador português Luís Castro, sofreu na segunda-feira a quarta derrota consecutiva no campeonato brasileiro, ao perder em casa com o Avaí por 1-0.

Em encontro da 11.ª jornada da prova, um golo de Kevin, nos descontos da primeira parte, aos 45+1 minutos, selou o triunfo dos forasteiros, que acabaram com 10, por expulsão de Bruno Silva, já aos 90+7.

Na classificação, o Botafogo segue no 17.º lugar, de despromoção, com 12 pontos, enquanto o Avaí subiu ao 10.º posto, com 14.

Após 11 rondas, a prova é liderada pelo bicampeão sul-americano Palmeiras, de Abel Ferreira, que soma 22 pontos, contra 21 do Corinthians, de Vítor Pereira.