Botafogo, de Luís Castro, resgata ponto nos instantes finais com autogolo

O Botafogo foi a casa do Atlético Goianiense empatar (1-1) na terceira jornada do Brasileirão. Está no 11.º lugar, com quatro pontos.

Depois de uma vitória e uma derrota, o Botafogo somou um empate na terceira jornada do campeonato brasileiro. Em casa do Atlético Goianiense, a equipa comandada pelo português Luís Castro conseguiu o golo aos 90+6 minutos, fruto de uma infelicidade de Leandro Barcia, que colocou a bola na própria baliza.

Antes, o Fogão tinha marcado por Philipe Sampaio, aos 88', mas o lance foi invalidade. O tento da formação da casa foi apontado por Marlon Freitas.

O Botafogo é o 11.º classificado do Brasileirão, com 4 pontos.