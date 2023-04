Botafogo, de Luís Castro, faz proposta por James Rodríguez

Colombiano acertou rescisão com Olympiacos. John Textor lembrou que o ex-FC Porto "tem de dizer" que quer jogar no emblema do Rio de Janeiro

James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, é alvo do Botafogo, equipa comandada por Luís Castro. O emblema do Rio de Janeiro já apresentou uma proposta pelo internacional colombiano.

A proposta foi feita a um jogador que, recorde-se, está livre, depois de acertar a rescisão com o Olympiacos. O colombiano está ainda a estudar a oferta do Botafogo, que, de acordo com o GloboEsporte, tem vários bónus e prémios por desempenho individual.

John Textor, acionista maioritário do clube que tem Luís Castro como treinador, falou sobre o médio colombiano que já brilhou pelo FC Porto, no último fim de semana.

"Gosto de olhar para esses grandes jogadores, é um caso parecido com Cavani, Zahari... Vejo o James há muitos anos, os meus filhos também. Esses jogadores precisam de querer ser escolhidos, de querer estar aqui, precisam de querer jogar. Ele é ótimo, não sei por que não lhe correu bem no Olympiacos, mas se o grande jogador aparece pelo preço certo...", afirmou Textor após a vitória (2-1) frente ao São Paulo, para a primeira jornada do Brasileirão.

Tendo chegado a Atenas no início da presente temporada, James Rodríguez fez 23 jogos pelo Olympiacos. Terminou a sua curta passagem pelo futebol grego com cinco golos e seis assistências.