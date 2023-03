Botafogo, de Luís Castro, falha acesso às meias-finais do Cariocão

O Botafogo termina a primeira fase do campeonato carioca no quinto lugar, o que garante o acesso à Taça Rio. Falha, portanto, a decisão do estadual.

Na madrugada desta quinta-feira, o Botafogo perdeu em casa com a Portuguesa, por 1-0, sendo afastado da segunda fase do campeonato carioca. O Fogão, treinado pelo português Luís Castro, termina a primeira fase no quinto posto e não consegue chegar às meias-finais, onde estarão Fluminense, Flamengo, Volta Redonda e Vasco da Gama) para discutir a vitória do estadual do Rio de Janeiro.

O Botafogo jogará, no entanto, a Taça Rio, um torneio destinado aos clubes entre o 5.º e o 8.º lugares da primeira fase do campeonato carioca.

O único golo da partida foi apontado por Anderson Rosa, aos 43 minutos.

"É 100 por cento responsabilidade minha, 0 dos jogadores. Sempre passei por momentos difíceis a olhar de frente. Nunca ter sido despedido na minha carreira não significa que não tenha passado por momentos difíceis. Eles foram ultrapassados e assumidos como responsabilidade minha. Sou o único responsável pela derrota", referiu Luís Castro no final do encontro.