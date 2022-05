Botafogo de Luís Castro empata com Juventude no Brasileirão

Emblema do técnico português está a meio da tabela classificativa

O Botafogo, treinado por Luís Castro, empatou este domingo 1-1 na receção ao Juventude, em jogo da quarta jornada do Brasileirão.

O resultado deixa provisoriamente o Botafogo no 11º lugar do campeonato, com cinco pontos, enquanto o Juventude segue em 19.º e penúltimo, com dois pontos apenas.

No estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, os visitantes adiantaram-se aos 64 minutos, com o golo do paraguaio Isidro Pitta. Diego Gonçalves repôs a igualdade, aos 83, na transformação de uma grande penalidade.

O Brasileirão prossegue ainda com a realização de vários jogos da quarta jornada, entre os quais o embate entre o Corinthians, de Vítor Pereira, e o Fortaleza.

Em caso de vitória, o Corinthians sobe provisoriamente à liderança.