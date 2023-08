Botafogo contrata avançado na segunda divisão do Uruguai

Valentín Adamo, de 21 anos e pertencente ao River Plate do Uruguai, a caminho do clube orientado por Bruno Lage. Estava emprestado ao Progreso, da segunda divisão

O Botafogo de Bruno Lage está a concluir a contratação de Valentín Adamo, jovem atacante uruguaio de 21 anos que estava a jogar na segunda divisão do seu país, no Progreso, por empréstimo do River Plate (do Uruguai).

Valentín Adamo vai assinar até dezembro de 2026 e será concorrência para Tiquinho Soares

Os exames médicos foram feitos ainda no Uruguai e a documentação já deu entrada ainda ontem no sistema de transferências brasileiro, dado que a janela de mercado fechou precisamente ontem.