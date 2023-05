Botafogo aumenta vantagem na liderança para o Palmeiras

Equipa de Luís Castro venceu mais uma vez e aproveitou o deslize da formação orientada por Abel Ferreira.

Ainda não foi desta que o Palmeiras, de Abel Ferreira, sofreu a primeira derrota na Série A. Esta madrugada, o Verdão esteve a perder em casa do Atlético Mineiro, mas um golo de Dudu selou o 1-1 final, que manteve a equipa isolada no 2.º lugar, com quatro vitórias e quatro empates.

À sua frente continua o Botafogo, de Luís Castro, que venceu o América Mineiro por 2-0, com golos de Júnior Santos e Luís Henrique. O Fogão continua a liderar o Brasileirão, 21 pontos, e aumentou a vantagem para o Palmeiras, que tem 16.

Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, não perde há cinco jogos e subiu a 10.º após o triunfo por 2-0 frente ao Santos. O Bahia, de Renato Paiva, perdeu 2-0 com o Internacional, enquanto o Cuiabá (de António Oliveira), empatou 1-1 com o Coritiba. O Cruzeiro, de Pepa, empatou 1-1 com o Flamengo.