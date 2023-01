Borussia Monchengladbach fecha a porta à saída de Sommer

O jornal Bild revela que o emblema recusou quatro propostas do Bayern pelo guarda-redes, que seria o nome escolhido para compensar a lesão de Manuel Neuer.

O jornal alemão Bild revela esta terça-feira que o Borussia Monchengladbach recusou quatro propostas do Bayern pelo guarda-redes Yann Sommer, que seria o nome escolhido para colmatar a lesão grave sofrida por Manuel Neuer.

Recorde-se que o habitual titular entre os postes do campeão alemão fraturou a perna num acidente de esqui que se seguiu à sua participação pela Alemanha no Mundial'2022 - seleção não passou da fase de grupos - com o Bayern a ser obrigado a procurar no mercado por um substituto a curto prazo.

De acordo com a fonte, o Bayern quase que duplicou a oferta inicial de cinco milhões de euros que apresentou pelo guardião suíço, que termina contrato no final da temporada, mas o M'Gladbach não vai permitir a sua saída, tal como assegurou o diretor desportivo Roland Virkus.

"Não vamos deixar que Yann Sommer saia e já o dissemos ao Bayern", garantiu o dirigente.

Sommer, de 34 anos, soma 11 partidas disputadas esta época pelo atual oitavo classificado da Bundesliga.