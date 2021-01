Borussia Mönchengladbach cede empate ao Estugarda no último lance do jogo

O Borussia Mönchengladbach empatou este sábado fora com o Estugarda (2-2), na 16.ª jornada da Liga alemã de futebol, com o golo da igualdade dos anfitriões a surgir aos 90+6 minutos, na última jogada do encontro.

O médio Lars Stindl clocou os visitantes em vantagem, aos 35 minutos, de penálti, mas o Estugarda conseguiu empatar aos 58, por intermédio do argentino Nicolás González.

Apenas três minutos depois, o Borussia Mönchengladbach voltou a adiantar-se, graças ao suíço Denis Zakaria, e foi só em cima do apito final do árbitro que o Estugarda empatou, num penálti convertido pelo congolês Silas Wamangituka.

Com este empate, o Borussia Mönchengladbach está no sétimo lugar da 'Bundesliga', com 25 pontos, tendo falhado o 'assalto' aos lugares europeus, enquanto o Estugarda é 10.º com 22 pontos.

Nos outros jogos do dia, o Borussia Dortmund empatou com o Mainz (1-1), enquanto o Leipzig também só conquistou um ponto frente ao Wolfsburgo (2-2), pelo que o Bayern Munique, que joga no domingo, pode ampliar a sua liderança da Liga alemã de futebol.

O Borussia Dortmund, que contou com o internacional português Raphael Guerreiro a titular, segue no quarto lugar, com 29 pontos, os mesmos que o Bayer Leverkusen (derrotado na sexta-feira pelo Union Berlim), que está logo acima, enquanto o Mainz é agora provisoriamente o penúltimo, com sete pontos.

O Leipzig, que até poderia passar 'à condição' para o topo da 'Bundesliga' em caso de vitória, continua no segundo lugar, com 32 pontos, enquanto o Wolfsburgo é sexto, com 26.

E o Bayern Munique, que tem 33 pontos e defronta no domingo o Friburgo, pode aproveitar a escorregadela dos mais diretos perseguidores nesta jornada para reforçar a liderança da competição.

Por seu turno, o Werder Bremen (12.º, com 18 pontos), beneficiou de dois golos tardios para bater o Augsburg (11.º, com 19 pontos). Gebre Selassie (84) e Felix Agu (87) resolveram a contenda a favor dos homens de Bremen.

Os duelos entre o Colónia (16.º, com 12 pontos) e o Hertha Berlim (13.º, com 17 pontos), e o Hoffenheim (14.º, com 16 pontos) e o Arminia Bielefeld (15.º, com 14 pontos), terminaram ambos sem golos.