Borussia Dortmund terá identificado possível sucessor de Haaland

Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund

O avançado norueguês tem contrato com o emblema alemão até 2024, mas isso não impede que o Dortmund acautele uma possível saída do avançado.

Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund, tem visto o seu futuro ser alvo de muitos rumores, sendo apontado a vários gigantes europeus, entre eles Real Madrid, PSG e até mesmo o Bayern.

O avançado norueguês tem contrato com o emblema alemão até 2024, mas isso não impede que o Dortmund acautele uma possível saída daquela que é uma das - senão mesmo a principal - figuras da equipa.

De acordo com o "Metro", o Borussia Dortmund já estará mesmo resignado a perder Haaland no próximo ano, tendo identificado o possível subsituto. Será ele Timo Werner, do Chelsea.

No entanto, ainda segundo as mesmas informações, Werner - recebe 20 milhões por ano no Chelsea - teria de aceitar uma redução salarial.