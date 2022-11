Borussia Dortmund perde com Wolfsburgo e atrasa-se na corrida ao título

Raphael Guerreiro, que deve integrar a lista final de convocados do selecionador Fernando Santos para o Mundial'2022, a divulgar na quinta-feira, foi titular e jogou os 90 minutos.

O candidato ao título na Alemanha, Borussia Dortmund, perdeu esta terça-feira, por 2-0, em casa do Wolfsburgo, que marcou a abrir, aos seis minutos, pelo central neerlandês Mickey van de Ven, e a fechar, aos 90+2, pelo avançado Lukas Nmecha.

O internacional português Raphael Guerreiro, que deve integrar a lista final de convocados do selecionador Fernando Santos para o Mundial'2022, a divulgar na quinta-feira, foi titular e jogou os 90 minutos.

Nos outros jogos de hoje da 14.ª jornada, realce para a preciosa vitória do Estugarda na luta pela manutenção, ao vencer o Hertha de Berlim com um golo do central grego Constantinos Mavropanos, aos 90+8 minutos, que fixou o 2-1 final.

No entanto, a equipa de Estugarda marcou logo aos três minutos, pelo guineense Serhou Guirassy, após assistência do avançado português Tiago Tomás, e viu o Hertha empatar aos nove, pelo avançado belga Dodi Lukebakio, empate que persistiria até aos 90+8.

Esta vitória permitiu ao Estugarda sair da zona de despromoção e subir ao 13º lugar, com 14 pontos (14 jogos), empurrando o Hertha para baixo da linha de água, em 16.º, com 11 (14).

Finalmente, o Bochum venceu na receção ao Borussia Mönchengladbach, por 2-1, seguindo no penúltimo e 17.º lugar, com 10 pontos.

A Bundesliga é liderada pelo Bayern, com 31 pontos (14 jogos), seguido do Friburgo, com 27 (13), do Union Berlin, com 26 (13), do Dortmund, com 25 (14), do Eintracht Frankfurt, com 23 (13), e do Leipzig, em sexto, com 22 (13).