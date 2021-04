Borussia Dortmund goleia Werder Bremen e mantém quinto lugar na Bundesliga

Dortmund soma agora 49 pontos, com o quinto lugar que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa, mais dois do que o Bayer Leverkusen, e a quatro do Eintracht Frankfurt, quarto classificado, com acesso à Liga dos Campeões.

O Borussia Dortmund recuperou este domingo de desvantagem para golear o Werder Bremen por 4-1, mantendo o quinto lugar na Bundesliga, à 29.ª jornada.

O médio kosovar Milot Rashica colocou o Bremen na frente aos 14 minutos, porém a equipa do defesa português Raphael Guerreiro praticamente sentenciaria o jogo com três golos em nove minutos.

O jovem norte-americano Giovanni Reina igualou aos 29 minutos e depois o inevitável norueguês Erling Haaland bisaria, com golos aos 34', de penálti, e aos 38'.

Aos 87', o internacional germânico Mats Hummels estabeleceria o definitivo 4-1.

O Borussia Dortmund soma agora 49 pontos, com o quinto lugar que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa, mais dois do que o Bayer Leverkusen, e a quatro do Eintracht Frankfurt, quarto classificado, com acesso à Liga dos Campeões.

O Werder Bremen é 13.º, com 30 pontos, provisoriamente quatro acima da "linha de água", uma vez que o Hertha Berlim tem um jogo em atraso.