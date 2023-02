Borussia Dortmund bate Bochum e está nos "quartos" da Taça da Alemanha

Redação com Lusa

Já o Nuremberga, 16.º classificado da II Liga alemã, eliminou o Dusseldorf, sexto classificado do mesmo campeonato.

O Borussia Dortmund, sem o internacional português Raphael Guerreiro, que não chegou a sair do banco, qualificou-se na quarta-feira para os quartos de final da Taça da Alemanha, ao vencer em Bochum por 2-1.

O apuramento começou a ser desenhado à beira do intervalo, quando o médio Emre Çan abriu o marcador para o Dormund, mas o Bochum ainda reentrou na discussão da eliminatória ao empatar aos 64, por Kevin Stöger, na execução de uma penálti por uma mão na bola que obrigou ao recurso ao videoárbitro (VAR).

De nada valeu este golo ao Bochum, visto que o médio internacional alemão Marco Reus repôs a vantagem do Dortmund, aos 70 minutos, com um remate dentro da área após assistência do inglês Jude Bellingham.

O internacional luso Raphaël Guerreiro, habitual titular, foi poupado pelo técnico croata Edin Terzic e não chegou a sair do banco de suplentes.

No outro jogo de quarta-feira dos oitavos de final, o Nuremberga, 16.º classificado da II Liga alemã, eliminou o Dusseldorf, sexto classificado do mesmo campeonato, por 2-1, e conquistou também uma vaga nos "quartos".

Assim, Dortmund e Nuremberga vão juntar-se na eliminatória seguinte aos já apurados Bayern, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Union Berlim, Estugarda e Friburgo.