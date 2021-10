Borussia Dortmund assume liderança, Gonçalo Paciência voltou aos golos

Erling Haaland bisou na vitória do Dortmund este sábado

O Borussia Dortmund venceu este sábado o Mainz, na oitava jornada da Liga alemã de futebol, assumindo provisoriamente a liderança, numa ronda em que Gonçalo Paciência faturou para o Eintracht Frankfurt, um ano depois do último golo na prova.

A jogar casa, e sem o internacional português Raphael Guerreiro, dispensado na semana passada da seleção portuguesa devido a lesão, o Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, impôs-se por 3-1.

O Borussia Dortmund adiantou-se no marcador aos três minutos, por intermédio de Marco Réus, e ampliou a vantagem, aos 54, com uma grande penalidade convertida por Erling Haaland, regressado de lesão, que bisou, aos 90+4.

O golo do Mainz, que somou o terceiro desaire consecutivo, foi apontado por Burkardt, aos 84 minutos.

Em Frankfurt, o penálti apontado por Gonçalo Paciência, aos 78 minutos, pouco depois de entrar em jogo, foi insuficiente para o Eintracht se impor ao Hertha Berlim, que saiu com um triunfo por 2-1.

O avançado internacional português, que na época passada teve uma paragem de vários meses devido a lesão, não marcava na Bundesliga desde 18 de outubro do ano passado, quando representava o Schalke 04.

Marco Richter, aos sete, e Jurgen Ekkelenkamp, aos 63, apontaram os golos que garantiram o triunfo do Hertha, após duas derrotas consecutivas.

O Leipzig empatou a um golo na visita do Friburgo, num jogo em que o avançado português André Silva entrou em campo aos 67 minutos, já depois de Forsberg ter inaugurado o marcador (32) para os visitantes, e Woo-Yeong Jeong ter apontado para equipa da casa (64).

O Union Berlim venceu o Wolfsburgo por 2-0, com golos de Awoniyi (49) e Becker (83) e manteve o quinto lugar da tabela, com dois pontos de vantagem sobre o adversário de hoje, que é sexto.

O Greuther Fürth, lanterna-vermelha da prova, continua sem vencer, tendo hoje sido derrotado em casa, pelo Bochum, por 1-0.

Ainda hoje, o Borussia Mönchengladbach visita o Estugarda, estando agendado para domingo o confronto entre o Bayern Munique, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, e o Bayer Leverkusen, do qual poderá sair um novo líder da prova, uma vez que ambas as equipas seguem na segunda posição a dois pontos do Dortmund.