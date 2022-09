Borja Iglesias revela segredo da ascensão até à Roja: "Temos de normalizar isto"

Avançado do Bétis estreou-se numa convocatória da Espanha aos 29 anos e revelou que há cinco que trabalha com uma equipa de psicólogas

Após uma carreira modesta, Borja Iglesias estreou-se numa convocatória da seleção de Espanha aos 29 anos e em conferência de Imprensa revelou o que está por trás da sua ascensão: uma equipa de psicólogas que o ajudam a saber lidar com o sucesso e o fracasso. Pelo Bétis, esta época, leva seis golos e uma assistência em seis jogos, que lhe valeram a chamada à Roja.

"Apareceu mais nos momentos complicados. Trabalho com a Patrícia Ramírez e a María Cabrera, da sua equipa de trabalho, desde que estava no Saragoça. Passei por etapas muito boas em que tudo estava bem e ajudam a lidar com esse momentoss de euforia ou de êxito, e depois passei por momentos complicados e continuaram a trabalhar comigo e a ajudar-me", começou por dizer o atacante.

"Importante é assimilar, mas as situações são diferentes. Às vezes se não estás bem mentalmente precisas mais, ou que te ajudem a detetar certos problemas que tu não consegues. É algo que está à luz do dia, que temos de normalizar. Temos de cuidar de nós, no bom e no mau", completou.