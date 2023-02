Camisola de Bonucci vai ser leiloada para ajudar vítimas na Turquia

Demiral falou com Cristiano Ronaldo e Bonucci e vai leiloar camisolas de ambos, com o intuito de ajudar, com o lucro das vendas, as vítimas do sismo na Turquia.

Meridh Demiral, defesa-central da Atalanta, anunciou que, depois de conversar com Leo Bonucci, com quem partilhou balneário na Juventus, vai leiloar uma camisola do defesa-central, de forma a ajudar as vítimas do sismo na Turquia.

O mesmo fará Demiral com uma camisola de Cristiano Ronaldo, outro jogador que se cruzou com o internacional turco, que passou pelo Sporting, no emblema de Turim.