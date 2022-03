Experiente central italiano garante que tal não volta a acontecer.

No rescaldo da derrota com a Macedónia do Norte, no play-off de apuramento para o Mundial, não passou despercebido estado em que ficou o balneário da seleção italiana em Palermo. As imagens de caos deram que falar e originaram esta segunda-feira um pedido de desculpas por parte de Leonardo Bonucci.

"Pedimos desculpa pela forma como deixámos o balneário do estádio de Palermo, vamos ter mais cuidado na próxima vez. Ficámos muito dececionados e não demos atenção a esses detalhes, mas fazem a diferença", afirmou o experiente central da Juventus, na conferência de imprensa de antevisão ao particular com a Turquia, eliminada por Portugal na qualificação.

"Nos próximos jogos vamos pedir mais material de limpeza para gerir e limpar o lixo. Pedimos desculpa pela forma como o fizemos", disse ainda Bonucci.