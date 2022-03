Bonucci incrédulo com formato dos play-offs de acesso ao Mundial: "Sistema absurdo"

Central descontente com os play-offs serem jogados a uma só mão

Leonardo Bonucci mostrou-se esta segunda-feira incrédulo com o formato dos play-offs de acesso ao Mundial, decididos em jogos de uma só mão, descartando, no entanto, culpar esse fator como o responsável pela ausência da Itália no Catar'2022.

"Jogámos tudo num só jogo, é um sistema absurdo. Infelizmente, correu da forma que correu, mas é uma decisão maluca. Tens de jogar um só jogo onde tudo pode acontecer, tal como vimos. Há equipas que se qualificaram [para o Mundial] depois de perderem quatro ou cinco jogos e nós ficamos em casa após perdermos um jogo aos 92 minutos. É uma loucura", considerou o central de 34 anos.

Bonucci, apesar da crítica ao formato dos play-offs, assumiu que a Itália está fora do Mundial por culpa própria, admitindo que será preciso algum tempo para a equipa recuperar a melhor forma.

"Claramente que o regulamento não é um álibi ou uma desculpa, nós devíamos certamente ter feito melhor. A partir daqui, teremos de nos inspirar para encontrar o caminho até onde já estivemos. Já se fizeram muitas reflexões. Certamente, depois do Euro'2020, nós perdemos o foco. Isso comprometeu o nosso caminho até ao Mundial", referiu Bonucci, que mantém a confiança nas capacidades do selecionador Roberto Mancini.

"O que Mancini nos deu durante estes três anos tem sido único, continuarmos com ele é uma consequência lógica. Temos de começar de novo, as bases para uma boa ascensão estão lá", defendeu o central italiano da Juventus.