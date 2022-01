Bonucci e Chiellini revelam "rituais" da Itália no Euro'2020: os churrascos e o "atraso" de Vialli

A Itália conquistou o Europeu de 2020 - disputado em 2021 - e houve tempo para alguns momentos de descontração durante o torneio.

Leo Bonucci e Giorgio Chiellini, defesas-centrais da Juventus e da seleção italiana, recordaram o Euro'2020 que a squadra azzurra conquistou e revelaram alguns "rituais" que foram desenvolvidos ao longo do torneio. Os dois experientes jogadores contaram que o grupo fez, por mais do que uma vez, churrascos em que os jogadores aproveitavam para beber.

"No Europeu tivemos de tudo, desde a música aos churrascos, em que bebemos alguns copos", contaram no podcast de Muschio Selvaggio. Além disso, antes de todos os jogos a seleção transalpina cumpria uma superstição em que o "cruxificado" era Gianluca Vialli, treinador adjunto.

"Depois da primeiro vitória no Europeu [logo na primeira partida], o autocarro partiu sem o Gianluca Vialli, esqueceram-se dele. Então, desde aí, sempre que saímos do centro de treinos para os jogos, o autocarro começava a andar e parava uns metros à frente para que ele entrasse. Não importava que estivesse connosco 15 minutos à espera do autocarro", disseram os dois capitães.