Bonucci anuncia data para o final de carreira: "Quando deixar de jogar..."

Experiente central da Juventus despede-se dos relvados no final da próxima época.

Leonardo Bonucci, histórico defesa italiano que representa a Juventus, anunciou que irá colocar um ponto final na carreira no final da próxima temporada. "Quando deixar de jogar no próximo ano, irá chegar o fim de uma era na defesa, uma forma de defender 'à italiana'. É um orgulho estar entre os grandes", desvendou numa entrevista aos meios oficiais do clube de Turim.

"Quando és uma criança, corres atrás da bola, sonhas em vestir a camisola de um clube como a Juventus, jogar 500 vezes com este emblema significa que fizeste história. Dentro de mim estará sempre aquela criança que fica feliz por entrar em campo", disse ainda.

Bonucci, 36 anos, começou a carreira como profissional no Inter. Passou ainda por Treviso, Pisa e Bari, antes de chegar à Juventus em 2010/11, onde permaneceu até ao momento, com exceção da temporada 2017/18, na qual vestiu a camisola do Milan.

Ganhou nove campeonatos, cinco Taças de Itália e outras tantas Supertaças. Bonucci foi ainda campeão europeu pela Itália.