Bonucci alerta: "Messi continua a ser um dos melhores do mundo ao lado de Ronaldo"

Central italiano anteviu a Finalíssima contra a Argentina, marcada para esta quarta-feira

Leonardo Bonucci foi esta terça-feira o porta-voz italiano na conferência de antevisão da Itália com vista à Finalíssima, diante da Argentina.

Com Lionel Messi em foco, o central italiano alertou para a necessidade da Squadra Azzurra estar preparada para lidar com o astro argentino, que considera ser ainda "um dos melhores do mundo ao lado de Cristiano Ronaldo".

"Messi já venceu tantas Bolas de Ouro que é difícil adicionar adjetivos à sua grandeza. Ele continua a ser um dos melhores do mundo ao lado de Cristiano Ronaldo. É preciso respeitá-lo no relvado e estar preparado individualmente e como equipa para travá-lo", avisou Bonucci.

A Finalíssima, que opõe o campeão europeu (Itália) ao vencedor da Copa América (Argentina), está agendada para esta quarta-feira, às 19h45, em Wembley.