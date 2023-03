"Boneco com a cara de Mbappé? Os argentinos queriam fazer-nos rir"

Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa e da seleção da Argentina, deu muito que falar durante os festejos pela conquista do Mundial'2022, nomeadamente com gestos que foram considerados ofensivos para com Mbappé, que defrontou os argentinos na final. Agora, em entrevista ao portal, Goal, voltou a justificar-se.

Elogios a Mbappé: "É um jogador de classe mundial. É rápido. Na final fez um jogo espetacular, marcou-me quatro golos [três no tempo regulamentar e um no desempate por penáltis]."

Nos festejos da conquista do Mundial'2022, na Argentina, foi visto com um boneco que gozava com Mbappé: "Havia imensa gente, muitos bonecos foram atirados para o nosso autocarro. Imaginem seis milhões de pessoas na rua, a atirarem coisas para nós. É óbvio que havia muitos bonecos/peluches que brincavam com os jogadores da França e dos Países Baixos... Os argentinos queriam fazer-nos rir. Não foi nada mais do que isso, apenas a celebração do título."

Mbappé joga com Messi no PSG: "O Messi é o melhor jogador da história, portanto, é claro que todos aprendem com ele. Não só o Mbappé. Mesmo o Neymar. Todos os jogadores do PSG aprendem com o Messi."