Bomba no mercado: Barcelona posiciona-se para contratar Mbappé

Notícia avançada pelo diário desportivo francês, L'Équipe

Esta pode muito ser a bomba do mercado de transferências do verão de 2022. Segundo o jornal francês L'Équipe, o Barcelona está a posicionar-se para contratar Kylian Mbappé e entro na disputa pelo avançado do PSG.

Segundo o mesmo jornal, o Barcelona começa esta corrida atrás do Real Madrid, bem como do PSG - que ainda acredita na renovação do contrato -, podendo ser decisiva a vontade do jogador. E, refere a notícia, Mbappé está receptivo a tornar-se culé.

O contrato de Mbappé com o PSG termina a 30 de junho e até ao momento o avançado negou sempre renovar pelo clube de Paris.