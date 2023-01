Bomba na Bundesliga? Leipzig está interessado no capitão do Dortmund

De acordo com a Sky Sports alemã e o site Sport1, a equipa de André Silva pretende substituir a saída de Christopher Nkunku no verão com a chegada de Marco Reus, que tem apenas mais seis meses de contrato com o Dortmund.

O Leipzig e o Dortmund poderão estar em vias de deixar a Bundesliga em alvoroço. A Sky Sports e o site Sport1 avançam este domingo que o conjunto onde milita André Silva está interessado na contratação de Marco Reus, capitão e colega de equipa de Raphael Guerreiro no Dortmund.

Com o conjunto patrocinado pela Red Bull a contar com a saída de Christopher Nkunku no próximo verão -tem sido associado ao Chelsea -, o médio ofensivo alemão, de 33 anos, terá despertado o interesse, até porque tem apenas mais seis meses restantes no seu contrato com o Dortmund.

Reus representa o Dortmund há mais de uma década - atravessa a 11.ª temporada consecutiva no clube - e na presente época, soma três golos e quatro assistências em 12 partidas disputadas.