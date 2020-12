"Bomba" na Alemanha: Dortmund demite treinador, avança o Bild

Jogo com o Estugarda - derrota caseira por 5-1 - terá sido o último de Lucien Favre ao leme da equipa alemã.

O Borussia Dortmund avançou para a demissão de Lucien Favre, avança o diário alemão Bild.

A notícia surge após a goleada sofrida pela equipa alemã (5-1), onde atua o português Raphael Guerreiro, na receção ao Estugarda, no domingo.

De acordo com a publicação, a decisão da cúpula diretiva do Dortmund foi anunciada ao plantel antes do treino deste domingo, sessão que o treinador suíço, de 63 anos, já não orientou.

Edin Terzic, adjunto de Favre, deverá comandar a equipa na visita de terça-feira ao reduto do Werder Bremen e, caso o resultado seja positivo, o alemão poderá mesmo ficar ao leme até ao final da presente época.

Lucien Favre estava ao leme do Dortmund desde 2018, onde conquistou uma Supertaça alemã, e deixa a formação da Vestfália no quinto lugar da Bundesliga, com 19 pontos somados em 11 jornadas. O Borussia também garantiu a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o estatuto de cabeça de série.