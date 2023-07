Bomba do mercado: PSG aceita oferta do Al Hilal por Mbappé

Notícia está a ser avançada pela Sky Sports, em Inglaterra

Depois de conhecida uma proposta astronómica do Al Hilal, da Arábia Saudita, para contratar Kylian Mbappé ao PSG, a Sky Sports acaba de noticiar que o clube francês aceitou a proposta e autorizou o emblema orientado por Jorge Jesus a conversar com o atacante e negociar os pormenores do contrato.

Segundo os rumores, o capitão da seleção de França poderá ganhar nos sauditas 700 milhões por ano, o que equivale a um salário semanal de 13 milhões. As primeiras informações dão conta de uma proposta de 300 milhões de euros.

Mbappé atuaria só um ano na Arábia Saudita e podia rumar ao Real Madrid no próximo verão e na condição de jogador livre, segundo a mesma fonte.