Bomba à vista? Ingleses dizem que Lewandowski poderá deixar o Bayern

Avançado polaco tem vários clubes interessados em obter os seus serviços na Europa.

Robert Lewandowski tornou-se nos últimos anos a figura de maior destaque do dominador Bayern. O avançado polaco vai somando golos atrás de golos, sendo a principal referência no ataque - e não só - do emblema bávaro.

Agora, a união que se iniciou em 2014/15, a custo zero, poderá chegar ao fim. Pelo menos assim o diz a Sky Sports esta quarta-feira.

De acordo com as mesmas informações, são vários os clubes europeus interessados em obter os serviços do avançado de 32 anos, que tem contrato com o clube alemão até 2023.

Segundo a Sky Sports, o empresário do polaco, Pini Zahavi, já estará mesmo em contacto com vários desses emblemas para se inteirar do que oferecem, com vista a uma possível mudança no mercado de verão que se aproxima.

A Sky Sports acrescenta, no entanto, que o Bayern conhece estas intenções e não deseja prescindir do avançado, pelo que fará de tudo para que Lewandowski permaneça na Alemanha. Explica ainda que esta possível transferência ainda está numa fase inicial. Resta saber como ou se avança.