Argentino Ábila, avançado do Boca Juniors, ironizou acusação de racismo após referir-se a avançado Marinho, do Santos, como "negro" no jogo da meia-final da Taça Libertadores

Ao final do jogo com o Santos, Ábila trocou de camisolas com Marinho. Após jogo do Boca Juniors, este sábado, contra o Argentinos Juniors, o jogador foi questionado sobre o facto de ter trocado de camisola com o avançado santista numa fase em algumas equipas brasileiras têm sofrido com recorrentes casos de covid-19. Nessa ocasião, Ábila referiu-se a Marinho como "o negro".

Após a polémica, o atleta argentino ironizou as denúncias de racismo. "Troquei com Marinho, com o negro, porque o conheço. Bom, com o moreno, porque agora se você diz 'negro', denunciam-te. É carinhosamente. Se quem diz 'negro' sou eu, o que resta para os outros, não?" disse.

A polémica foi alimentada pelo principal portal desportivo de Buenos Aires, "Olé", que publicou a declaração de Ábila, na manhã deste domingo, acompanhada de um emoji de risada. A reação dos brasileiros nas redes sociais foi de revolta com a ironia em torno de um caso tratado com seriedade por parte da sociedade brasileira.

Recentemente, outro jogador sul-americano envolveu-se em polémica semelhante. O uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, foi suspenso por três jogos e multado em 111 mil euros devido a uma publicação nas redes sociais, que acabou por se revelar controversa pelo facto de Cavani ter respondido a uma publicação de um amigo com a mensagem "gracias, negrito". Segundo a Federação inglesa, o comentário publicado por Cavani na respetiva página de Instagram "foi insultuoso, abusivo, impróprio e trouxe descrédito ao desporto".