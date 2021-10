Bolsonaro diz que foi impedido de ver o Santos: "Disseram-me que tenho de estar vacinado"

Presidente do Brasil queria assistir ao encontro entre Santos e Grémio, mas não reunia as condições sanitárias para tal.

Jair Bolsonaro, novamente, no centro da polémica. O Presidente do Brasil queixou-se este domingo de não ter conseguido assistir ao vivo ao encontro do Santos, devido à ausência de vacinação ou do certificado de vacina, necessário para entrar em grandes eventos que se realizem, por exemplo, em São Paulo ou Rio de Janeiro.

"Porquê o certificado da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos. Disseram-me que tenho de estar vacinando. Porquê? Tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina...", afirmou o líder máximo do Brasil.

No passado mês de agosto, a federação brasileira revelou que para se entrar num estádio de futebol seria preciso um teste negativo, feito três dias antes do jogo, e a vacina tomada.

Numa nota oficial, o Santos refere que não recebeu qualquer pedido por parte de Bolsonaro para poder assistir ao encontro no Vila Belmiro.

Quanto ao jogo, o Santos venceu o Grémio por 1-0, golo nos descontos de Wagner Leonardo, para a ronda 25 do campeonato brasileiro.