Antigo treinador do Sporting levou o clube de volta à Ligue 1

Laszlo Boloni, antigo treinador do Sporting, conseguiu a subida de divisão no seu primeiro ano à frente do Metz, à Ligue 1, e agora foi premiado com a renovação de contrato.

O romeno de 70 anos ampliou o vínculo por mais um ano, estando agora ligado até 2025 ao Metz.

Nancy, Rennes, Mónaco e Lens são outros emblemas que Boloni já orientou em França. Também já treinou em Portugal, Roménia, Grécia, Bélgica, Catar e Emirados.