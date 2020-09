Boloni despedido do Gent 25 dias depois de chegar ao clube

Treinador romeno campeão no Sporting em 2001/02 saiu depois da derrota em casa do Eupen.

Laszlo Boloni não ficou muito tempo à frente do Gent. O treinador romeno, de 67 anos que conduziu o Sporting à conquista do título de campeão nacional em 2001/02, foi demitido 25 dias depois de assumir o cargo de treinador principal do clube belga.

O Gent perdeu este fim de semana em casa do Eupen (2-1), para a terceira jornada da I Liga da Bélgica, soma apenas três pontos em nove possíveis e ocupa o 16.º lugar ao fim das três primeiras rondas.

O emblema belga procura um novo treinador na véspera de um importante compromisso. Esta terça-feira recebe os austríacos do Rapid Viena para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.