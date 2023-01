Bolonha e Salernitana vencem na abertura da jornada italiana

Jogos da ronda 20 da Serie A realizados esta sexta-feira.

O Bolonha recebeu e venceu o Spezia, por 2-0, a abrir a 20.ª jornada da Liga italiana de futebol, enquanto a Salernitana foi a Lecce vencer por 2-1 e ultrapassar o seu adversário na tabela classificativa.

Os golos do Bolonha foram de autoria do lateral direito austríaco Stefan Posch, aos 37 minutos, e do médio Riccardo Orsolini, aos 77, que também esteve ligado ao primeiro golo ao fazer a assistência.

Pela equipa do Spezia jogou o lateral esquerdo português João Moutinho, ex-jogador do Orlando City, onde foi colega do internacional Nani, que foi lançado aos 46 minutos, após o intervalo, mas que só permaneceu em campo até ao minuto 67, por se ter lesionado, para dar o lugar ao médio esloveno Tio Cipot.

No outro jogo desta sexta-feira, a Salernitana venceu no terreno do Lecce, na sequência de uma boa entrada em jogo que se traduziu em dois golos bem cedo, aos cinco e aos 20 minutos, o primeiro pelo internacional senegalês Boulaye Dia, e o segundo pelo médio neerlandês Tonny Vilhena.

A reação do Lecce foi imediata e reduziu para 2-1 três minutos depois, aos 23, pelo médio brasileiro Gabriel Strefezza, mas foi insuficiente para evitar a derrota caseira frente a um adversário que luta pelos mesmos objetivos, a manutenção.

Após os resultados de hoje, o Bolonha segue em nono lugar, com 26 pontos, o Spezia é 16.º, com 18, enquanto a Salernitana subiu ao 14.º, com 21, trocando de posição com o seu adversário desta noite, o Lecce, que é 15.º, com 20.