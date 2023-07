Bologna despede-se de Gary Medel, que ruma ao Brasil

Internacional chileno de 35 anos vai assinar pelo Vasco da Gama

O Bologna despediu-se de Gary Medel com um vídeo emocionante. O internacional chileno vai seguir a carreia no Brasil, nomeadamente no Vasco da Gama.

Nos próximos dias Medel, de 35 anos, é esperado no Rio de Janeiro para assinar até dezembro de 2024 com o Vasco da Gama.

O recordista de jogos pelo Chile, com 155 internacionalizações, jogou antes no Besiktas, Inter, Cardiff City, Sevilha, Boca Juniors e Universidad Católica.