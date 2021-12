"Bola de Ouro? Tecnicamente Messi é o melhor do mundo, mas não sei em que se basearam"

Declarações de Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, sobre a atribuição da Bola de Ouro 2021 ao astro argentino.

Com a Bola de Ouro 2021 atribuída a Lionel Messi na segunda-feira a tornar-se um dos principais temas da semana no que ao mundo do futebol diz respeito, muitos foram aqueles que deram a sua opinião sobre a distinção.

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, apesar de não saber "em que se basearam" para a decisão, parece não ter ficado admirado com a mesma, considerando o astro argentino "o melhor do mundo" a nível técnico.

"Eles escolheram o Messi e podemos dizer que tecnicamente ele é o melhor jogador do mundo. Mas não sei em que se basearam", afirmou o técnico após a vitória da "Vecchia Signora", na terça-feira, sobre o Salernitana (2-0).