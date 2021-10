"Bola de Ouro? Donnarumma terá grandes possibilidades se continuar assim"

Fabio Cannavaro acredita que Donnarumma tem potencial para vir a conquistar a Bola de Ouro.

A respeito da Bola de Ouro, troféu para o qual o guarda-redes Donnarumma está nomeado, Fabio Cannavaro considerou que o italiano pode considerar vir a vencer o prémio - não necessariamente este ano -, embora admita que seja muito difícil tendo em conta a posição em que joga.

O facto de a "era de Messi e Ronaldo estar a acabar", ajuda a que outros possam começar a sonhar com o galardão, defende o antigo defesa-central.

"Tanto para os guarda-redes, como para os defesas, é sempre muito complicado. Não é por acaso que o russo Yashin foi o único guarda-redes a conquistá-la. O Gigio terá grandes possibilidades se continuar assim. Pode vencer muito na seleção e no PSG e apresentar-se com maiores possibilidades ao troféu, visto que a era de Messi e Ronaldo está no final, e, para já, ainda não há grandes dominadores no horizonte", vincou numa entrevista à Gazzetta dello Sport.