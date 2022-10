Árbitro que apitou o famoso Argentina-Inglaterra do Mundial'86 ficou com a bola com que Maradona marcou o célebre golo com a mão e vai leiloá-la.

A bola utilizada por Diego Maradona para marcar o famoso golo contra a Inglaterra no Mundial'1986, no México, - a icónica "mão de Deus" - foi posta em leilão pelo árbitro Ali Bin Nasser, que apitou esse encontro que a Argentina venceu por 2-1, nos quartos de final do torneio.

A bola está avaliada em três milhões de euros, aproximadamente.

"Esta bola faz parte da história do futebol. Parece-me correto que a partilhe com o mundo", comentou o juiz tunisino.

El Pibe marcou com a mão e a Argentina apurou-se para as meias-finais. É um dos golos mais polémicos da história do futebol.

Veja o golo: